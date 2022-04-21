Чебоксары, 21 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Чувашии дорожно-строительная организация оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства: передачу средств конкуренту для неснижения аукционной цены контракта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка проводилась надзорным ведомством после поступления информации от следственного управления СКР по факту передачи 250 тыс. рублей в интересах компании «Дорстройсервис» должностному лицу другой коммерческой организации.

«[По факту передачи денежных средств] в целях не понижения последним начальной (максимальной) цены аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дорог […] в Марпосадском районе», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки прокурором Чувашии возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Постановлением мирового судьи, которое не вступило в силу, компании назначено 500 тыс. рублей штрафа. Данное решение может быть оспорено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на 500 тыс. рублей было оштрафовано другое юридическое лицо за передачу 304 тыс. рублей незаконного вознаграждения для организации закупок у предприятия.

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