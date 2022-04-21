Москва, , 09:07 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами работы расчётов реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Смерч».

РСЗО «Смерч» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе специальной военной операции России на Украине комплексы использовали для удара по складам на замаскированном аэродроме ВСУ. Там националисты хранили боеприпасы, военную технику и вооружение.

«Смерч» используется Вооружёнными силами России для выведения из строя важных объектов противника. Координаты для нанесения удара передаёт разведка, затем идёт их проверка техническими средствами, а далее расчёт РЗСО получает задачу на уничтожение цели.

Отмечается, что после запуска ракет техника сразу меняет расположение.