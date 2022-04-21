Донецк, 21 апреля 2022, 09:06 — REGNUM При обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка получил ранения мирный житель. Об этом 21 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
Отмечается, что вооруженные украинские формирования продолжают осуществлять обстрелы территории ДНР.
«В результате прямого попадания в дом по ул. Вешенская (в Петровском районе Донецка – ред.) получил ранение мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).