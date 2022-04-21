Луганск, , 09:05 — REGNUM На данный момент город Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) почти полностью освобожден от киевских боевиков и в нем ведется зачистка от них городских окраин. Об этом 21 апреля заявил советник главы ЛНР по внешнеполитическим вопросам Родион Мирошник в эфире «Соловьев Livе».

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«Можно уверенно говорить, что Рубежное зачищено, <…> зачистка продолжается на окраинах», — отметил он.

Кроме того, Мирошник добавил, что освобождённый войсками ЛНР 19 апреля город Кременная на сегодняшний день уже зачищен от украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что министерству обороны США следует учитывать проведение российской операции на Украине при военном планировании и принятии решений по расстановке сил.