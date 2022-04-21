Кызыл, 21 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Туве будет построено 11 новых школ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в Кызыле число обучающихся в учебных заведениях достигает 27 тыс. человек, что вдвое больше проектной наполняемости школ города.

Dvinaland.ru Новая школа

Это приводит к формированию слишком больших классов и вынужденному переходу на трёхсменную систему обучения. При этом со следующего сентября в школу пойдут ещё 6 тыс. первоклассников.

Для решения проблемы Туву году включили в число регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета. Благодаря этому в Кызыле в 2022–2023 года будет построено пять школ на 4,8 тыс. мест. В районах появится ещё шесть школ почти на 3,9 тыс. мест.

«Кроме того, президент России Владимир Путин инициировал федеральную программу капитального ремонта школ. В её рамках в Туве проведут капитальный ремонт 26 районных школ», — добавили в правительстве.