Луганск, 21 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погибли 16 мирных жителей, 26 получили ранения, в том числе четверо детей. Об этом 21 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за 9 недель (с 17 февраля по 21 апреля) стали 42 мирных жителя, из них 16 погибших и 26 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период боевики ВСУ 869 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения.