Якутск, 21 апреля 2022, 09:24 — REGNUM Рост цен на стройматериалы из-за санкционного давления может стать причиной неисполнения государственных контрактов и заморозки строек в Якутии. Об этом написал в своём телеграм-канале 21 апреля глава региона Айсен Николаев. Чтобы эти риски не сбылись, в республике предпринят ряд мер, заверил он.
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Он подчеркнул действенность уже принятых в регионе мер и заявил о то, что экономические показатели Якутии в марте 2022 года выше, чем были год назад. Глава республики призвал пока не подводить итоги, потому что впереди много работы. В первую очередь, в республике будут искать альтернативных поставщиков стройматериалов, эту деятельность поручено ускорить.
Как сообщало ИА REGNUM, антисанкционные меры были сформированы и утверждены в Якутии. Затраты на их реализацию из бюджета республики оценивались в 14,9 млрд рублей. Дороже всего будет стоить помощь строительным организациям и предпринимателям, а также обеспечение продовольственной безопасности.