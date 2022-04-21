Якутск, 21 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Рост цен на стройматериалы из-за санкционного давления может стать причиной неисполнения государственных контрактов и заморозки строек в Якутии. Об этом написал в своём телеграм-канале 21 апреля глава региона Айсен Николаев. Чтобы эти риски не сбылись, в республике предпринят ряд мер, заверил он.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Первостепенным вопросом в строительной отрасли является риск приостановки строительных работ и неисполнение госконтрактов на фоне удорожания строительных материалов. Для решения данной проблемы, оперативным штабом был принят ряд мер по финансовой и административной поддержке. Здесь важно держать на контроле реализацию принятых мер. Ранее было принято решение увеличить размер авансовых платежей до 70%, но по многим объектам авансовые выплаты остались на уровне 10-15%. Поручил штабу незамедлительно решить этот вопрос», — отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул действенность уже принятых в регионе мер и заявил о то, что экономические показатели Якутии в марте 2022 года выше, чем были год назад. Глава республики призвал пока не подводить итоги, потому что впереди много работы. В первую очередь, в республике будут искать альтернативных поставщиков стройматериалов, эту деятельность поручено ускорить.

«В сложившейся ситуации — главное не сидеть сложа руки и действовать. Чем быстрее мы сможем решить возникающие проблемы, тем скорее мы адаптируемся под новые условия и встанем на путь развития экономики республики!» — призвал членов правительства региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, антисанкционные меры были сформированы и утверждены в Якутии. Затраты на их реализацию из бюджета республики оценивались в 14,9 млрд рублей. Дороже всего будет стоить помощь строительным организациям и предпринимателям, а также обеспечение продовольственной безопасности.