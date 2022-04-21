Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Глава финансовой компании Rothschild & Co Ариэль Маллард де Ротшильд прибыл в Тбилиси и представил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили стратегический план по превращению республики в финансовый хаб. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Мориц Даниэль Оппенгейм. Курфюрст Гессенский Вильгельм I вверяет Майеру Амшелу Ротшильду (1743-1812) свои сбережения. 1820 — 1855

«Стратегия включает конкретные проекты и шаги, которые помогут превратить Грузию в многофункциональный региональный хаб», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что план в первую очередь рассчитан на то, чтобы привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Также планируется, что стратегия поможет внедрить современные финансовые и технологических инновации, что поможет развитию сильных финансовых центров в республике.

Сообщается, что Гарибашвили заявил о готовности правительства приступить к скорейшему выполнению тех шагов, которые предложили в компании Ротшильдов.

Стоит отметить, что ранее Гарибашвили рассказал о планах создать специальные финансовые зоны в Грузии. Иностранным компаниям там предоставят особый налоговый режим. Одну из них планируется основать возле Тбилисского моря, а другую — под Батуми.