Вашингтон, 21 апреля 2022, 09:01 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам с 50 голами в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 апреля сообщается на сайте лиги.
Овечкин оформил дубль в матче с «Вегас Голден Найтс». Теперь на его счету стало 50 заброшенных шайб в текущем сезоне.
Всего 36-летний форвард девятый раз за карьеру достиг этой отметки в регулярном чемпионате НХЛ. Такой же результат у Гретцки и Босси.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас» одержал победу над «Вашингтоном» в овертайме со счётом 4:3.
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