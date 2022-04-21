Вашингтон, 21 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам с 50 голами в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 апреля сообщается на сайте лиги.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль в матче с «Вегас Голден Найтс». Теперь на его счету стало 50 заброшенных шайб в текущем сезоне.

Всего 36-летний форвард девятый раз за карьеру достиг этой отметки в регулярном чемпионате НХЛ. Такой же результат у Гретцки и Босси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас» одержал победу над «Вашингтоном» в овертайме со счётом 4:3.