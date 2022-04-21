Красноярск, 21 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Заключённый одной из колоний в Красноярском крае осуждён за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в пресс-службе УФСБ России по региону.

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По имеющейся информации, сотрудники УФСБ пресекли деятельность сторонника террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Установлено, что мужчина, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Красноярского края за участие в незаконном вооруженном формировании и публичные призывы к осуществлению терроризма, продолжил вести противоправную деятельность. Среди заключённых он оправдывал теракты, совершённые в Беслане и Москве.

По материалам УФСБ против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на мигранта из Средней Азии возбуждено два уголовных дела — за финансирование террористов и призывы к терроризму.

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