Москва, , 08:58 — REGNUM На крупнейшем военном объекте России, расположенном за пределами страны, — 201-й российской базе в Таджикистане началась проверка боеготовности. Об этом 21 апреля сообщил командир соединения Евгений Ковылин.

Российская военная база в Таджикистане Mil.ru

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, контрольные занятия, которые включают боевые артиллерийские и танковые стрельбы, отработку действий БПЛА в составе огневых комплексов, продлятся до 30 апреля.

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«Артиллерийские подразделения примут участие в тренировках по стрельбе и управлению огнём. Командиры мотострелковых батальонов, рот будут оценены в ходе управления приданными артиллерийскими, разведывательными подразделениями, комплексами беспилотных летательных аппаратов в составе разведывательно-огневых комплексов», — цитирует ТАСС полковника.

Отмечается, что в манёврах будут задействованы реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные артустановки «Акация», 120-мм миномёты «Сани», танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортёры БТР-82А.

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Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В её состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на 201-й российской военной базе в Таджикистане было проведено более 300 учений по противодействию терроризму. Подразделения антитеррора отрабатывали действия по отражению нападения условных бандгрупп на военные городки Душанбе и Бохтар, полигоны «Ляур» и «Самбули», склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.