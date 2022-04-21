Уфа, 21 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Своего жилья в Башкирии ожидают ещё более 2,9 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Вопросы достройки многоквартирных домов, по которым были нарушены сроки ввода в эксплуатацию, рассмотрели глава Башкирии Радий Хабиров и главный управляющий директор фонда развития территорий Константин Тимофеев на совещании в режиме видеосвязи.

«Хочу поблагодарить команду фонда развития территорий за огромную помощь в решении одного из наиболее острых для жителей Башкортостана вопросов – жилищного. Вместе со специалистами фонда мы эффективно работаем, чтобы до конца 2023 года восстановить нарушенные права наших жителей. Такую задачу перед нами поставил президент России Владимир Владимирович Путин», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что согласно данным на апрель 2022 года в реестре проблемных объектов, рассмотренных наблюдательным советом фонда, находятся 56 объектов незавершенного строительства. Из них по 36 долгостроям было принято решение о достройке, по 20 домам дольщикам выплачивают компенсации. А 18 домов уже исключены из реестра проблемных объектов.

Отмечается, что в 2022 году наблюдательный совет фонда развития территорий намерены принять решение ещё по шести долгостроям, по которым нарушены права свыше 850 человек. Еще три дома, которые были заявлены в работу фонду, руководство Башкирии намерено отозвать и заняться восстановлением прав дольщиков самостоятельно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Башкирии уже восстановили права порядка одной тысячи человек.