Москва, 21 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Москве увеличивается количество самозанятых граждан. По данным на 1 апреля, их число достигло 971,8 тысячи человек, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата кф Поллок. реж. Эд Харрис. 2000. США За работой

С начала 2022 года число самозанятых в Москве выросло на 105 тысяч человек. В I квартале они перечислили в столичный бюджет 1,73 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Самые популярные виды деятельности самозанятых — строительство, доставка, сдача квартир в аренду, пассажирские и грузовые перевозки, реклама и маркетинг.

Как сообщало, в Москве количество самозанятых превысило 800 тыс. человек.

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