Донецк, 21 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Житель Донецка ранен в результате артиллерийского обстрела украинский войск. Об этом 21 апреля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что в результате прямого попадания в дом, расположенный на улице Вешенская, получил ранение мужчина.

«Он госпитализирован с минно-взрывной травмой», — говорится в заявлении штаба.