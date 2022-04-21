Оренбург, , 08:54 — REGNUM В Оренбургской области, по состоянию на утро 21 апреля, остаются закрытыми четыре моста. Они затоплены паводковыми водами. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Паводок 40.mchs.gov.ru

До сих пор вне доступа для движения транспорта три моста через реку Орь и мост через реку Сакмара в Медногорске. В связи со спадом уровня талых вод открыт участок трассы Подъезд к селу Степное от дороге Привольное — Песчаное в Илекском районе.

Стоит отметить, паводок в Оренбургской области идет на спад. Уровень поды в реках снижается.

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