Оренбург, 21 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на утро 21 апреля, остаются закрытыми четыре моста. Они затоплены паводковыми водами. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

40.mchs.gov.ru Паводок

До сих пор вне доступа для движения транспорта три моста через реку Орь и мост через реку Сакмара в Медногорске. В связи со спадом уровня талых вод открыт участок трассы Подъезд к селу Степное от дороге Привольное — Песчаное в Илекском районе.

Стоит отметить, паводок в Оренбургской области идет на спад. Уровень поды в реках снижается.