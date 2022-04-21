Томск, 21 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Из ковидного госпиталя во Дворце спорта в Томске выписаны с выздоровлением все пациенты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, стационар завершает работу с 21 апреля.

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При этом закрывать госпиталь не стали. Губернатор Сергей Жвачкин распорядился законсервировать его — оборудование и инвентарь останутся на месте.

«Пока идет эпидемия, нам нужен полностью оборудованный госпиталь, который можно развернуть в течение нескольких суток, не останавливая работу медучреждений, оказывающих плановую помощь», — отметил он.

Респираторный госпиталь был оборудован во Дворце спорта год назад, в мае 2021 года. На площади 2,3 тыс. кв. метров было развёрнуто 249 коек, в том числе отделение интенсивной терапии на 16 коек, было задействовано более 200 медиков. Всего здесь пролечились 3 173 пациентов с COVID-19.