Владивосток, , 09:16 — REGNUM Опубликованы доходы и сведения об имуществе депутатов Законодательного собрания Приморского края за 2021 год. По традиции с самыми большими заработками остаются Джамбулат Текиев и Сергей Слепченко (оба из «Единой России»), в противовес им — коммунисты Леонид Васюкевич и Тахир Ибашев, которые показали доход в 405 тыс. рублей и 565 тыс. соответственно.

Владивосток (сс) Takuya ASADA

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Стоит отметить, что значительная часть приморского парламента, судя по декларациям, не имеет вторых половин — мужчины холостые, впрочем, как и губернатор региона Олег Кожемяко, который много лет не указывает доходы своей второй половины, но при этом говорит, что супруга у него есть.

Председатель Законодательного собрания единоросс Александр Ролик отчитался о доходе в 8,6 млн рублей, имеет квартиру и гаражный бокс. Супруги и автомобилей нет. Есть несовершеннолетний ребёнок.

Зампредседателя, однопартиец Сергей Кузьменко заработал 6 млн рублей. Есть автомобиль, но нет недвижимости в собственности. У супруги доход в 936 тыс. рублей, два земельных участка, жилой дом, жилое помещение, квартира и автомобиль.

Джамбулат Текиев показал доход 81,7 млн рублей. В собственности у депутата три земельных участка, гараж, беседка, сторожка и подъездные железнодорожные пути длиной в 1,6 км, а также два автомобиля. Супруга не указана, но есть ребёнок.

Сергей Слепченко задекларировал 74,4 млн рублей, два земельных участка и внедорожник. Супруга депутата заработала 515 тыс. рублей, есть земельный участок, дом и автомобиль.

Также в тройке лидеров по доходам единоросс Эдуард Цой с доходом 64,8 млн рублей, тремя автомобилями, сельхозтехникой, моторной лодкой и прицепами. Кроме того у него есть 27 земельных участков. Супруги нет, но есть двое детей.

Единоросс Александр Кирилюк заработал 56 млн рублей. В собственности имеет три земельных участка, шесть квартир, 11 нежилых зданий, много легковых и грузовых автомобилей.

Любовь Терендина (КПРФ) получила доход в 50,4 млн рублей. Во владении у нее четыре земельных участка, три жилых дома, квартира. Супруг заработал 3,8 млн рублей. Есть ребёнок.

Однопартиец Андрей Акимов заработал 43,7 млн рублей. У супруги доход в 2,3 млн рублей.

Игорь Шауфлер (ЕР) заработал 47,5 млн рублей. В собственности у него 26 земельных участков, 17 квартир, различные здания, склады, железнодорожные пути, три магазина, офис, мастерские, много нежилых зданий, 25 автомобилей. Супруга не отражена, у двоих детей есть квартиры.

Единоросс Юлия Пак задекларировала доход в 47 млн рублей, 11 земельных участков, три жилых дома, три квартиры, три гаража, склад, торгово-административное помещение, здание базы отдыха, домик рыбаков, баню и нежилые помещения. Есть ребёнок, супруга нет.

Вячеслав Байделюк («Партия пенсионеров») заработал 15,4 млн рублей. В собственности у него два земельных участка, квартира, гараж, часть здания рыночного комплекса, крытого рынка, рыбного рынка, половина здания дома отдыха рыбаков, половина бытового помещения и половина от оросительно-осушительной системы. Супруга заработала 106 тыс. рублей.

Владимир Исаков (ЕР) отчитался о заработанных 15,3 млн рублей. Владеет он четырьмя квартирами, пятью нежилыми помещениями. Супруга заработала 22,6 млн рублей, владеет двумя квартирами, несколькими нежилыми помещениями и земельном участком. Указаны трое детей.

Его коллега по партии Галуст Ахоян задекларировал доход в 12,1 млн рублей, три земельных участка, четыре квартиры, нежилое помещение, здание и автозаправку. Супруга Ахояна заработала 4,5 млн рублей, у нее есть два земельных участка, несколько долей в нежилых помещениях и здание закусочной на 1,5 тыс. кв. метров, грузовик.

Дмитрий Назарец отчитался о доходе в 12,8 млн рублей. В собственности квартира, четыре автомобиля и гидроцикл. Супруга заработала 207 тыс. рублей.

Евгений Ткаченко («Единая Россия») заработал 10,6 млн рублей. Супруга — 1,7 млн рублей.

Единоросс Игорь Чемерис показал заработок в 10,5 млн рублей. Супруга — депутат Госдумы Роза Чемирис — 9,2 млн рублей.

Остальные депутаты задекларировали доход менее 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы, представляющие Приморский край, отчитались о доходах и имуществе за 2021 год.