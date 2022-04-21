Благовещенск, 21 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. На месте старого сквера в Благовещенске демонтируют конструкции, чтобы создать новое общественное пространство. Ведётся благоустройство сквера «Бабочка», сообщил в своём телеграм-канале глава города Олег Имамеев.

Страница в Facebook Яна Левина Чугунный фонтан, демонтированный при благоустройстве сквера

Читайте также: Приамурье получит от Минстроя России более 4 млрд рублей

Завершить работы по модернизации зоны отдыха обещают за лето. Обновлённый сквер будет с цветной тротуарной плиткой, разноуровневым освещением и новым фонтаном.

«Сам фонтан кардинально изменится, станет современным и красивым. Светодиодные струи разных оттенков будут выходить из новой чаши, обрамлённой гранитом светло-серого цвета. Завершится благоустройство озеленением сквера – здесь высадят саженцы деревьев», — написал Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на благоустройство, строительство водозаборов и очистных сооружений Амурская область получит деньги из федерального бюджета. Дополнительно будут рассмотрены заявки региона на финансирование строительства домов по программе «Сейсмика» в Тынде и возведение дорог в одном из микрорайонов Благовещенска.