Париж, 21 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона сочли более убедительным, чем Марин Ле Пен, 59% зрителей, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

По итогам дебатов уходящий президент Эммануэль Макрон был признан гораздо более убедительным, чем Марин Ле Пен.

Согласно опросу Elabe, во Франции 59% зрителей отдали предпочтение Макрону, 39% поддержали Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, теледебаты перед вторым туром президентских выборов между действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, баллотирующимся на второй срок, и его соперницей Марин Ле Пен состоялись 20 апреля и продлились 2 часа 50 минут.