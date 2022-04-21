Петропавловск-Камчатский, , 08:51 — REGNUM На Камчатке из-за частых с начала 2022 года случаев эвакуации учреждений образования, которые связаны с поступающими анонимными сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах, нарушен учебный процес. Принято решение перевести все школы Петропавловска-Камчатского на шестидневный режим учебы, сообщило со ссылкой на горадминистрацию ИА «Камчатка-информ».

Добрый урок Рдш.рф

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Учиться по субботам школьники Петропавловска-Камчатского начнут уже с 23 апреля и до 28 мая. В субботы для учеников будут восстановлены учебные часы, потерянные в дни эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, На Камчатке утро 21 апреля поступили очередные анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ, мэрии и думы Петропавловска-Камчатского.