Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Министерству обороны США следует учитывать проведение российской операции на Украине при военном планировании и принятии решений по расстановке сил. Об этом президент США Джо Байден заявил 20 апреля на встрече с ключевыми сотрудниками Пентагона.

Джо Байден Gage Skidmore

Он подчеркнул, что стратегическая обстановка в мире стремительно развивается, поэтому столь же динамичны должны быть планы Соединённых Штатов и расстановка сил.

«Постоянно приспосабливаться к происходящему по всему миру» придётся американским военным, чтобы планировать обеспечение безопасности страны. На сегодняшний день необходимость адаптироваться связана с поддержкой Украины в условиях российской спецоперации, отметил Байден.

«Наши союзники активизируются и повышают эффективность наших ответных мер», — сказал глава США и добавил, что в Киев ежедневно отправляются вооружение и боеприпасы.

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