Сеул, , 08:51 — REGNUM 21 апреля власти Южной Кореи выразили глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение к синтоистскому храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Храм Ясукуни в Токио Emihonot.seesaa.net

Известно, что в заявлении также содержался призыв к японскому правительству «взглянуть в лицо истории» и задуматься о прошлом.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.