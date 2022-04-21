Обнинск, Калужская область, 21 апреля 2022, 09:49 — REGNUM К восьми годам лишения свободы за покушение на сбыт более 5 кг наркотических средств осужден 23-летний житель Обнинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
В ходе судебного заседания доказана причастность мужчины к шести эпизодам покушения на сбыт наркотических средств посредством тайниковых закладок в крупном и особо крупном размере.
Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых наркосбытчику назначено наказание с отбытием в исправительной колонии строгого режима.
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