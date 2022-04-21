Обнинск, Калужская область, 21 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. К восьми годам лишения свободы за покушение на сбыт более 5 кг наркотических средств осужден 23-летний житель Обнинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ходе судебного заседания доказана причастность мужчины к шести эпизодам покушения на сбыт наркотических средств посредством тайниковых закладок в крупном и особо крупном размере.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых наркосбытчику назначено наказание с отбытием в исправительной колонии строгого режима.