Грозный, 21 апреля 2022, 08:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь сообщил о взятии под контроль завода «Азовсталь» в городе Мариуполе, на котором засели остатки банд бандеровцев и украинские военнослужащие. В своем аудиообращении в Telegram-канале чеченский лидер анонсировал полную очистку завода от боевиков уже 21 апреля.
Глава Чечни отметил, если засевшие на «Азовстали» боевики с утра 21 апреля «посчитают нужным сложить оружие», то «руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет правильное решение».
Ранее Рамзан Кадыров уже сообщал о планах взять под контроль российских военнослужащих завод «Азовсталь» 19 апреля. Сообщалось также об открытии живых коридоров для выхода с завода всех военных и мирных граждан, если они там есть, однако воспользоваться предложением руководителей спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, боевики не захотели.
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