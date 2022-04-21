Грозный, 21 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь сообщил о взятии под контроль завода «Азовсталь» в городе Мариуполе, на котором засели остатки банд бандеровцев и украинские военнослужащие. В своем аудиообращении в Telegram-канале чеченский лидер анонсировал полную очистку завода от боевиков уже 21 апреля.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время и все», — заявил Кадыров, отметив, что его новость «для Запада и Европы — неприятная» , а «для нормальных людей, которые хотят жить в мире и согласии — очень приятная» .

Глава Чечни отметил, если засевшие на «Азовстали» боевики с утра 21 апреля «посчитают нужным сложить оружие», то «руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет правильное решение».

Ранее Рамзан Кадыров уже сообщал о планах российских военнослужащих взять под контроль завод «Азовсталь» 19 апреля. Сообщалось также об открытии живых коридоров для выхода с завода всех военных и мирных граждан, если они там есть, однако воспользоваться предложением руководителей спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины боевики не захотели.

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