Ульяновск, , 08:47 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Центра развития предпринимательства. Экс-руководителя обвинили в хищении 650 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстанет бывший директор автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Чердаклинского района Ульяновской области». Следствие полагает, что она представляла для отчётности фиктивные данные о проведении обучающих семинаров и оказании услуг по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

По оценке правоохранителей, в результате данных действий с июля 2017 года по декабрь 2018 года региональному и муниципальному бюджетам причинён ущерб на 650 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Помимо этого, прокурор района вышел в суд с иском о взыскании с бывшего директора размер причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено ушло в суд уголовное дело в отношении трёх бухгалтеров по факту присвоения средств, предусмотренных для строительства домов.

Подробнее: Бухгалтеров стройкомпании в Ульяновске уличили в ущербе на 17 млн рублей