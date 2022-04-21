Ульяновск, 21 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Центра развития предпринимательства. Экс-руководителя обвинили в хищении 650 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Перед судом предстанет бывший директор автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Чердаклинского района Ульяновской области». Следствие полагает, что она представляла для отчётности фиктивные данные о проведении обучающих семинаров и оказании услуг по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

По оценке правоохранителей, в результате данных действий с июля 2017 года по декабрь 2018 года региональному и муниципальному бюджетам причинён ущерб на 650 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).

Помимо этого, прокурор района вышел в суд с иском о взыскании с бывшего директора размер причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено ушло в суд уголовное дело в отношении трёх бухгалтеров по факту присвоения средств, предусмотренных для строительства домов.

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