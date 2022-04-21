Челябинск, 21 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Челябинской области арбитражный суд подтвердил факт заключения антиконкуретного соглашения, касающегося поставок фармацевтических товаров. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным антимонопольщиков, две фирмы участвовали в аукционах, но лишь создавали видимость конкурентной борьбы. На это обратило внимание межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. Материалы были переданы в УФАС, которое и возбудило дело.

Также оказалось, что обе эти фирмы объединены одним адресом, а директор и учредитель одной из них является коммерческим директором в другой. Общий доход участников картеля превысил 69 млн рублей. В результате юридические лица были оштрафованы на 2,4 млн рублей.