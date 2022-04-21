Москва, , 08:46 — REGNUM При покупке кулича в первую очередь нужно обратить на маркировку. Без несенного на маркировку знака ЕАС (единый знак обращения на рынке) приобретать изделие нельзя, так как без неё производителем не гарантируется безопасность продукции, сообщили в Роскачестве.

Пасхальные куличи Александр Погожев © ИА REGNUM

Также на этикетке кулича должна быть указана дата изготовления, срок годности, составе, пищевой ценности, условий хранения и информации о производителе.

Перед Пасхой куличи производят многие пекарни и предприятия общепита, но далеко не все гарантируют надлежащее качество продукции. Поэтому Роскачество рекомендует выбрать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом.

Как сообщало ИА REGNUM, при покупке продуктов питания к Пасхе обязательно нужно проверить дату производства, сроки годности и условия хранения.

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