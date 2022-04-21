Токио, 21 апреля 2022, 08:46 — REGNUM Визит главы японского оборонного ведомства Нобуо Киси в Вашингтон ожидается в начале мая, сообщает 21 апреля агентство «Киодо».
По информации источников агентства, конкретные сроки визита министра обороны Японии в США согласовываются. Нобуо Киси намерен встретиться в Вашингтоне с американским министром обороны Ллойдом Остином.
Предполагается, что главы военных ведомств обсудят ситуацию на Украине, а также Северную Корею.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киси выразил обеспокоенность из-за пусков российских крылатых ракет «Калибр» в Японском море, учений в Тихом океане, а также использования российским флотом новых вооружений.
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