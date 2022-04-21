Токио, 21 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Визит главы японского оборонного ведомства Нобуо Киси в Вашингтон ожидается в начале мая, сообщает 21 апреля агентство «Киодо».

Mod.go.jp Нобуо Киси

По информации источников агентства, конкретные сроки визита министра обороны Японии в США согласовываются. Нобуо Киси намерен встретиться в Вашингтоне с американским министром обороны Ллойдом Остином.

Предполагается, что главы военных ведомств обсудят ситуацию на Украине, а также Северную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киси выразил обеспокоенность из-за пусков российских крылатых ракет «Калибр» в Японском море, учений в Тихом океане, а также использования российским флотом новых вооружений.

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