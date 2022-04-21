Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 22 апреля здесь ожидаются дожди и мокрый снег.

Ветер усилится до 20-25, а по высокогорью — до 35 метров в секунду. В связи с этим есть риски нарушений в работе систем жизнеобеспечения, увеличения числа ДТП и так далее.

«Главное управление МЧС России по Республике Алтай рекомендует органам местного самоуправления принять дополнительные меры по защите населения и предупреждению ЧС, гражданам — соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим», — добавили в ведомстве.