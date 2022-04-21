Оренбург, , 08:44 — REGNUM В Оренбурге местная жительница решила судиться с соседкой, которая является владельцем 15 собак. Дело рассмотрит Дзержинский райсуд города, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Выгул собак

Женщина пожаловалась на соседку этажом выше, которая содержит в квартире 15 собак. В последние годы она не выгуливает своих питомцев. В подъезде стоит невыносимый запах, а квартира истца была неоднократно залита испражнениями собак.

Оренбурженка потребовала в судебном порядке устранить нарушения ее прав как собственника и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.