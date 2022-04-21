Москва, , 08:42 — REGNUM Компания Procter& Gamble может покинуть российский рынок, сообщает 21 апреля агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

Строительство логистического центра компании Procter & Gamble в Новомосковске Управление пресс-службы правительства Тульской области

Собеседники агентства рассказали, что крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены может покинуть российский рынок. Возможной причиной может стать введение санкций против России, финансовые ограничения и логистические проблемы.

Procter& Gamble владеет на территории России несколькими производствами. Компания выпускает продукцию под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другими.