Уфа, , 08:47 — REGNUM Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего сына в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Убийства

В суде было установлено, что весной 2021 года обвиняемый, который находился в нетрезвом состоянии, и его супруга поссорились на почве ревности. Обвиняемый предположил, что он не является биологическим отцом своего 2-летнего сына. Фигурант уголовного дела нанес ребенку смертельные травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал.

Верховный суд Башкирии назначил подсудимому жителю Аургазинского района наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было возбуждено дело после нападения на ребенка.