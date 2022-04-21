Уфа, 21 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего сына в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Убийства

В суде было установлено, что весной 2021 года обвиняемый, который находился в нетрезвом состоянии, и его супруга поссорились на почве ревности. Обвиняемый предположил, что он не является биологическим отцом своего двухлетнего сына. Фигурант уголовного дела нанес ребенку смертельные травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал.

Верховный суд Башкирии назначил подсудимому жителю Аургазинского района наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было возбуждено дело после нападения на ребенка.