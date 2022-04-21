Донецк, 21 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 07:35 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о передаче киевскому режиму партии тяжёлых миномётов, остаточная стоимость которых составляет десятки миллионов евро.