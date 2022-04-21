Симферополь, 21 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Жители южных регионов Украины высказывают желание как можно скорее войти в состав России, заявил 21 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

По его словам, ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса.

«В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.