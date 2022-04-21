Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту истязаний несовершеннолетней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, потерпевшая обратилась в Детскую республиканскую клиническую больницу 19 апреля.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

На её голове, туловище и конечностях были зафиксированы многочисленные повреждения. В соцсетях также появилось видео, где девочка рассказала, что её избили на территории микрорайона «Кирзавод» Улан-Удэ.

По данным следствия, 18 апреля 15-летняя потерпевшая приехала в микрорайон, где случайно встретилась с двумя девушками 15 и 17 лет, с одной из которых была знакома и находилась в неприязненных отношениях. Те отвели её в безлюдное место и начали избивать, после чего сняли с неё и порвали верхнюю одежду. Испугавшись прохожих, девушки отвели жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязания.

«Во время побоев они сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки. Когда издевательства наскучили, девушки сопроводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили и скрылись», — отметили в ведомстве.

Девочке помог случайный прохожий, который отдал ей кофту и отвёз на такси домой. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.