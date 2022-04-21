Лас-Вегас, США, , 08:39 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, после которой отличился Евгений Кузнецов. По одному голевому пасу у Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова.

В составе «Вегаса» российский форвард Евгений Дадонов отметился голом и результативным пасом. Также отличились Алек Мартинес, Чандлер Стивенсон и Ши Теодор.

На сегодняшний день «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 89 очков. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 97 очками.

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