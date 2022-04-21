Пекин, 21 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Менталитет холодной войны, гегемонизм, а также блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность на всей планете в XXI веке. Об этом в обращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань, заявил председатель КНР Си Цзиньпин

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

«Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в XXI веке», — подчеркнул китайский лидер.

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«Мы должны совместно решать проблемы глобального управления. Все страны мира находятся на одном большом корабле с общей судьбой. Чтобы пересечь бурные волны и плыть к светлому будущему, они должны работать сообща. Недопустимо пытаться сбросить кого-либо за борт», — добавил Си Цзиньпин.

Он указал на то, что политика грубой силы лишь ставит под угрозу мир во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал Североатлантический альянс отказаться от менталитета холодной войны, подчеркнув, что расширение географии НАТО не способствует глобальной безопасности.