Джакарта, , 08:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил индонезийских женщин с Днём Картини, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Глава индонезийского государства заявил, что в Индонезии всегда были сильные женщины, играющие важную роль в обществе.

«В каждую эпоху на протяжении всей своей истории Индонезия всегда рождала сильных, влиятельных и вдохновляющих женщин. Они играют важную роль во всех областях служения, которые поддерживают эту великую нацию в вертикальном положении и движутся вперед. С Днём Картини», — заявил президент Индонезии.

21 апреля в Индонезии отмечают День Картини. В этом день вспоминают заслуги Раден Аджен Картини в борьбе за эмансипацию индонезийских женщин. Картини была назначена героем национальной независимости 2 мая 1964 года. Она родилась 21 апреля 1879 года. Ее дата рождения стала праздником, который отмечается каждый год.