Молдавия, , 08:35 — REGNUM Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии считает неприемлемыми высказывания, которые сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом 20 апреля написал пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Водэ на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Новый президент Молдавии Майя Санду

Он прокомментировал критику Захаровой в адрес молдавского президента Майи Санду, сказавшей, что место георгиевской ленте «на свалке истории». Захарова заявила, что тот кто, делает подобные высказывания, сам окажется на такой свалке. Она обвинила в Санду в неуважении к предкам, победившим фашизм, и добавила, что МИД РФ не оставит это без ответа.

«Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова», — написал Водэ.

Он добавил, что в Молдавии не запрещают отмечать 9 мая и чтить память тех, кто погиб во Второй мировой войне.

Напомним, 20 апреля в Молдавии начал действовать закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Закон был критически воспринят в обществе. Жители стали выходить на акции протеста.

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