Вашингтон, , 09:10 — REGNUM США могли бы предоставить небогатым странам НАТО замену вооружению, переданному Украине. Об этом говорится в законопроекте, который сенатор Чак Грассли внёс на рассмотрение в конгресс США, сообщает 21 апреля RT.

Инициатива сенатора позволит министерству обороны США передать оружие, боеприпасы и другую военную технику членам Североатлантического альянса с низким уровнем ВВП. За счёт этого удастся быстро укрепить оборонный потенциал этих стран, говорится в пояснении к законопроекту.

Среди оборудования, подлежащего замене — системы ПВО, беспилотники, противокорабельные ракеты, военные машины, боеприпасы, оружие. Решительная поддержка американцами союзников особенно важна в «период неопределённости», подчеркнул Грасси.

Он добавил, что некоторые члены альянса могли бы передать Киеву советские системы ПВО и турецкие беспилотники, но без замены этих вооружений в безопасности таких стран «останутся серьёзные бреши».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД заявил о постоянном снабжении Украины вооружением от НАТО. Поставки шли восемь лет. Только за последние полнора месяца США поставили Киеву оружие на сумму $1,65 млрд.

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