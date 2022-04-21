Вильнюс, 21 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о передаче киевскому режиму партии тяжёлых миномётов, остаточная стоимость которых составляет десятки миллионов евро. Об этом 21 апреля сообщает агентство BNS.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Арвидас Анушаускас «Мы направили Украине военную помощь — передали тяжёлые миномёты, число которых называть не станем… Остаточная стоимость вооружения оценивается в десятки миллионов евро».

По словам министра, военное ведомство регулярно направляет на Украину вооружение и амуницию, которые даже трудно перечислить.

Арвидас Анушаускас «Около месяца назад я насчитал около 35 позиций. Переданы не только ракетные системы Stinger, но и другое противовоздушное, противотанковое оружие, гранаты, пулемёты, автоматы, средства связи».

В начале апреля председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Лауринас Касчюнас озвучил стоимость оказанной Киеву с начала кризиса помощи. По его словам, она составляет около €50 млн.

Напомним, 19 апреля литовский Сейм (парламент) почти единогласно (при одном против и двоих воздержавшихся) принял поправки к кодексу административных правонарушений и к закону о собраниях Литвы, запрещающие ношение георгиевской ленты и написание в публичном пространстве букв Z и V.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшим ответом на «крокодильские» действия России на Украине является продолжение поставок оружия киевскому режиму.