Сеул, 21 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен на товары производителей. Об этом 21 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно опубликованным данным, в марте индекс цен на товары производителей составил 116,46 пункта, что на 1,3% больше по сравнению с февралем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 8,8%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 0,2%, а промышленных товаров — на 2,3%. В частности, стоимость нефтепродуктов и угля увеличилась на 15,6%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 0,2%, а цены на услуги — на 0,3%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.